Автомобиль вспыхнул ночью в Карелии

Сегодня ночью в 3 часа 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил сигнал о пожаре в легковом автомобиле возле дома на улице Первомайской. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут пожарные были на месте происшествия. К этому моменту в автомобиле «Хендай Соната» огнем был охвачен моторный отсек. Профессионалам потребовалось несколько минут, чтобы справиться с возгоранием.

В результате ЧП в иномарке, принадлежащей местному жителю, огнем были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. По какой причине произошел этот ночной пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com