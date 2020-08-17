Пожары в Кондопожском и Питкярантском районах Карелии успешно потушены

16 августа в 16:39 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района были привлечены для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Русова д. 1, сообщает МЧС по РК.

В борьбе с огнем участвовало семь человек и две единицы техники. Уже в 16:53 пожар был ликвидирован.

17 августа в 02:39 пожарные Питкярантского района выдвинулись для ликвидации пожара в п. Салми, Питкярантского района.

Горело бесхозное строение у дома № 2 в Лесном переулке. Несмотря на то, что в тушении участвовали восемь человек и две единицы техники, пожар ликвидировали только в 06:20.

Дважды карельские пожарные привлекались на место ДТП.

16 августа в 21:40 пожарно-спасательное подразделение г. Костомукша привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Костомукшский городской округ, 186 км федеральной автомобильной дороги А-137.

17 августа в 04:40 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (2 человека и 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: Олонецкий район, 327 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола». Информация о пострадавших уточняется.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.