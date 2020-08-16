Пьяного водителя из Мурманской области остановили утром в Карелии

Сегодня в 8:30 утра в Сегеже был остановлен автомобиль ВАЗ-2114. Управлявший им 21-летний житель Мурманской области оказался пьян, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В отношении нарушителя был составлен протокол. Решение о его судьбе примет суд. Мужчине грозит лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции заявили, что рейды по поимке пьяных водителей продолжаются.