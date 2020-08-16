Мужчина пытался убить жену в Карелии на глазах детей

В полицию Олонца обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее муж напал на нее, начал душить на глазах детей и обещал убить. Дети помогли матери вырваться, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказал супруг пострадавшей, в тот день была годовщина их свадьбы, а жена его не поздравила. Это взбесило мужчину. Он напал на женщину, ударил ее по лицу, повалил на пол и начал душить. Один из детей бросился на помощь матери и отвлек внимание пьяного отца на себя. В этот момент жена ударила мужа ногой в пах и сбежала.

Олончанка не простила супруга и подала на развод. Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд.