Пожарные успели прийти на помощь жительнице Заозерья

В среду, 3 июня, в 9 часов 53 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. В селе Заозерье Прионежского района женщине плохо и она упала в квартире, куда никто не мог попасть.

Прибывшие к месту вызова пожарные из Соломенного установили трехколенную лестницу в окно квартиры, расположенной на втором этаже, и проникли внутрь.

Оказалась, когда женщина упала, то она своим телом подперла дверь. Пожарные перенесли женщину на кровать и открыли дверь для родственников и врачей.