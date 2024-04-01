Пожарные спасли вспыхнувший жилой дом в Карелии

Сегодня в 17:23 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в селе Ведлозеро. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место происшествия выехали трое спасателей. Выяснилось, что огонь вспыхнул в жилом доме. Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием - в течение нескольких минут пожар был потушен.

Жителям республики напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото ОПС по Пряжинскому району