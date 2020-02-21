Пожарные пришли на помощь водителю грузовика на севере Карелии

Вчера утром, 20 февраля, в 10 часов 55 минут на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района поступил звонок с просьбой о помощи. На автодороге в 15-ти километрах от поселка Летнереченский в грязи застрял грузовик «Хюндай» и водитель не может самостоятельно выехать на машине из грязевого плена.

Прибывшие к месту вызова пожарные из поселка Летнереченский, используя буксировочный трос, своей автоцистерной дотащили грузовичок до федеральной автодороги «Кола». Получилось ли у водителя грузовика попасть в поселок со второго раза, неизвестно.

Ранее помощь спасателей потребовалась врачам скорой помощи в Сегеже, где мужчина упал на железнодорожные пути, повредил ногу и самостоятельно не мог передвигаться. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя носилки, эвакуировали пострадавшего с железнодорожных путей и передали мужчину врачам.