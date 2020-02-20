Автомобиль влетел в столб ночью в Петрозаводске

Минувшей ночью автомобиль врезался в столб на нижнем Чапаевском кольце. Инцидент записала камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости ехал по улице Шотмана. При попытке повернуть в сторону улицы Чапаева машину занесло, и она влетела прямиком в столб.

В результате происшествия транспортное средство получило повреждения. Пострадали ли люди в результате ДТП, пока не ясно.