20 февраля 2020, 23:09
Автомобиль влетел в столб ночью в Петрозаводске
Авария на нижнем Чапаевском кольце попала в объектив городской камеры наблюдения
Минувшей ночью автомобиль врезался в столб на нижнем Чапаевском кольце. Инцидент записала камера наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости ехал по улице Шотмана. При попытке повернуть в сторону улицы Чапаева машину занесло, и она влетела прямиком в столб.
В результате происшествия транспортное средство получило повреждения. Пострадали ли люди в результате ДТП, пока не ясно.