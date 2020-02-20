Гранаты и артиллерийский снаряд нашли под Петрозаводском

18 февраля саперами подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы в лесном массиве рядом с деревней Машезеро были изъяты для последующего уничтожения восемь гранат РГД -33 по 122 мм и один артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Выезд подрывников состоялся по заявке Прионежского РОВД, куда обратились сотрудники организации, которые в ходе земляных работ обнаружили взрывоопасную находку. На место прибыли спасатели и в процессе обследования территории обнаруженные взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены.

Специалисты напомнили, что гранаты, мины и прочее найденное оружие до сих пор является опасным, поэтому при его обнаружении стоит немедленно сообщать об этом в полицию. Подозрительные предметы ни в коем случае нельзя трогать руками и пытаться перенести самостоятельно в другое место.