Мужчина застрял на железнодорожных путях в Сегеже в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, в 2 часа 22 минуты, на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.

Помощь спасателей потребовалась врачам скорой помощи на улице Владимирской, где мужчина упал на железнодорожные пути, повредил ногу и самостоятельно не мог передвигаться.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя носилки, эвакуировали пострадавшего с железнодорожных путей и передали мужчину врачам.