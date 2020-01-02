02 января 2020, 11:23
Мужчина застрял на железнодорожных путях в Сегеже в новогоднюю ночь
Помощь спасателей потребовалась жителю севера Карелии, который повредил ногу
В новогоднюю ночь, в 2 часа 22 минуты, на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.
Помощь спасателей потребовалась врачам скорой помощи на улице Владимирской, где мужчина упал на железнодорожные пути, повредил ногу и самостоятельно не мог передвигаться.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя носилки, эвакуировали пострадавшего с железнодорожных путей и передали мужчину врачам.