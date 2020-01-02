Два дома и баня горели в Карелии в первый день года

1 января в нескольких районах республики произошли пожары. Как рассказали в МЧС по Республике Карелия, в 9 часов утра помощь пожарных потребовалась для тушения бани в Кеми. Привлекались пожарно-спасательные подразделения Кемского района (8 чел., 2 ед. техники), пожар ликвидирован.

Около 10 часов утра загорелся жилой дом в Пудоже. Пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (8 чел., 2 ед. техники) ликвидировали его за 11 минут.

В начале четвертого понадобилась помощь пожарно-спасательных подразделений Пряжинского района. Пять человек и две единицы техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в селе Святозеро. Пожар ликвидирован.