02 января 2020, 10:30
Два дома и баня горели в Карелии в первый день года
Пожары случились в разных районах республики
1 января в нескольких районах республики произошли пожары. Как рассказали в МЧС по Республике Карелия, в 9 часов утра помощь пожарных потребовалась для тушения бани в Кеми. Привлекались пожарно-спасательные подразделения Кемского района (8 чел., 2 ед. техники), пожар ликвидирован.
Около 10 часов утра загорелся жилой дом в Пудоже. Пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (8 чел., 2 ед. техники) ликвидировали его за 11 минут.
В начале четвертого понадобилась помощь пожарно-спасательных подразделений Пряжинского района. Пять человек и две единицы техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в селе Святозеро. Пожар ликвидирован.