В Кондопоге водитель лишился автомобиля 1 января

1 января в Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 28-летнего водителя. Как отметили в Госавтоинспекции Карелии, мужчина, водитель «Лады», находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Проходить медосвидетельствование он отказался.

Теперь нарушителя ПДД ожидает штраф 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Фото Госавтоинспекции Карелии