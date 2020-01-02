02 января 2020, 09:07
В Кондопоге водитель лишился автомобиля 1 января
Инспекторы заподозрили, что мужчина управлял машиной в состоянии опьянения
1 января в Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 28-летнего водителя. Как отметили в Госавтоинспекции Карелии, мужчина, водитель «Лады», находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.
Проходить медосвидетельствование он отказался.
Теперь нарушителя ПДД ожидает штраф 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
Фото Госавтоинспекции Карелии