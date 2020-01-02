02 января 2020, 09:07
Происшествия

В Кондопоге водитель лишился автомобиля 1 января

Инспекторы заподозрили, что мужчина управлял машиной в состоянии опьянения

1 января в Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 28-летнего водителя. Как отметили в Госавтоинспекции Карелии, мужчина, водитель «Лады», находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Проходить медосвидетельствование он отказался.

Теперь нарушителя ПДД ожидает штраф 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Фото Госавтоинспекции Карелии

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Метки: 
ГИБДД
Кондопога
водитель
нарушитель ПДД
1 января