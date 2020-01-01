Водителю грузовика грозит уголовная ответственность за пьяное вождение

Новогодняя ночь для инспекторов ДПС Кондопожского района началась с отстранения от управления водителя большегруза, рассказали в ГИБДД Карелии.

1 января около 1:10 ночи на трассе «Кола» водитель, 1972 года рождения, находясь в состоянии опьянения, управлял тягачом «Рено» с полуприцепом.

По предварительной информации, водитель, житель Курской области, ранее привлекался за управление в состоянии опьянения.

В соответствии с действующим законодательством нарушителю грозит уголовное наказание.