Мужчине грозит крупный штраф за вождение с признаками опьянения

Новогоднее утро 1 января не для всех было добрым, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В Кондопоге сотрудники ДПС отстранили от управления автомобилем 28-летнего водителя, который находился с признаками алкогольного опьянения.

Проходить медосвидетельствование водитель отказался.

Как сообщили в ГИБДД, нарушителя ожидает штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет.

Фото: Госавтоинспекция РК