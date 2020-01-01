01 января 2020, 16:02
Мужчине грозит крупный штраф за вождение с признаками опьянения
Нетрезвый водитель попался сотрудникам ГИБДД первым утром нового года
Новогоднее утро 1 января не для всех было добрым, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В Кондопоге сотрудники ДПС отстранили от управления автомобилем 28-летнего водителя, который находился с признаками алкогольного опьянения.
Проходить медосвидетельствование водитель отказался.
Как сообщили в ГИБДД, нарушителя ожидает штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет.
Фото: Госавтоинспекция РК