Человек погиб при пожаре на севере Карелии

В канун Нового года в Карелии погиб человек. Трагедия произошла 31 декабря в поселке Лендеры в Муезерском районе. Там на улице 43 лет загорелся жилой дом.

По информации МЧС по Карелии, в 17:30 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара, в 18:50 возгорание ликвидировали.

По сообщению ИА «Республика», на месте пожара было найдено тело погибшего мужчины. В качестве предварительной причины произошедшего называется – неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-центр МЧС