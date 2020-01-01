01 января 2020, 14:48
Происшествия

Человек погиб при пожаре на севере Карелии

Трагедия случилась вечером 31 декабря в поселке Лендеры

В канун Нового года в Карелии погиб человек. Трагедия произошла 31 декабря в поселке Лендеры в Муезерском районе. Там на улице 43 лет загорелся жилой дом.

По информации МЧС по Карелии, в 17:30 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара,  в 18:50 возгорание ликвидировали.

По сообщению ИА «Республика», на месте пожара было найдено тело погибшего мужчины. В качестве предварительной причины произошедшего называется – неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-центр МЧС

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пожар
Лендеры
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