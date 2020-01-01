01 января 2020, 14:16
Происшествия

У пенсионерки в магазине Москвы украли 10 миллионов рублей

Женщина ходила по продуктовому магазину, а сумочку возила в тележке

«Золотую» сумочку у жительницы столицы украли в одном из магазинов Москвы.

Инцидент произошел 31 декабря в поселке Московский в деревне Говорово. Неизвестный взял из тележки для продуктов сумку пенсионерки, в которой находились сотовый телефон и 10 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное МВД. Похититель скрылся.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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