У пенсионерки в магазине Москвы украли 10 миллионов рублей

«Золотую» сумочку у жительницы столицы украли в одном из магазинов Москвы.

Инцидент произошел 31 декабря в поселке Московский в деревне Говорово. Неизвестный взял из тележки для продуктов сумку пенсионерки, в которой находились сотовый телефон и 10 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное МВД. Похититель скрылся.

По факту кражи возбудили уголовное дело.