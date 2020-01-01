Мужчина вышел на прогулку с английским бульдогом и пропал

В Петрозаводске продолжаются поиски пропавшего Павла Пенттиевича Пелтокангаса, 1974 года рождения. Его местонахождение не известно с 21 декабря.

Приметы: среднего телосложения, рост 185 см. Волосы прямые, светлые с проседью. Был одет: пуховик серо-голубого цвета, серые джинсы, черные кроссовки, имел красную бейсболку.

По сообщению паблика «Подслушано в ПТЗ», мужчина вышел из дома в районе Октябрьского проспекта на прогулку с собакой с английским бульдогом. Ни хозяин, ни собака назад не вернулись.

Полиция просит сообщать о пропавшем по телефонам: +7-911-42-52-587, (814-2)739-154.