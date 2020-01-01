Легковой автомобиль врезался в фонарь на трассе в Карелии

Авария с участием автомобиля «Форд Фьюжн» произошла 31 декабря в 07:47 на дороге Вологда - Медвежьегорск – «Кола».

По сообщению ГИБДД, 27-летняя девушка не учла дорожные условия, допустила занос автомобиля. «Форд» врезался в опору уличного освещения.

В аварии в Медвежьегорском районе пострадала девушка-водитель. Ей оказали медицинскую помощь.

Фото: ГИБДД Карелии