01 января 2020, 11:31
Легковой автомобиль врезался в фонарь на трассе в Карелии
В аварии в Медвежьегорском районе пострадала 27-летняя девушка
Авария с участием автомобиля «Форд Фьюжн» произошла 31 декабря в 07:47 на дороге Вологда - Медвежьегорск – «Кола».
По сообщению ГИБДД, 27-летняя девушка не учла дорожные условия, допустила занос автомобиля. «Форд» врезался в опору уличного освещения.
В аварии в Медвежьегорском районе пострадала девушка-водитель. Ей оказали медицинскую помощь.
Фото: ГИБДД Карелии