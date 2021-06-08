Пожарные отстояли от огня жилой дом на старой Кукковке

Редакции «Петрозаводск говорит» стали известны подробности пожара, который произошел 7 июня в столице Карелии на старой Кукковке.

В 11:12 в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о том, что в переулке Серафимовича горит частная баня. Не прошло и пяти минут, как пожарные уже были на месте происшествия. Огонь выбивался из-под крыши бани и перекинулся на стену двухэтажного двухквартирного дома, горел сайдинг. За короткое время пожар был ликвидирован и дом на две семьи был спасен.

«Когда случился пожар, - вспоминает молодой человек, проживающий в этом доме, - я находился в комнате на втором этаже. В окно увидел дым и услышал треск. Выскочил во двор, а там горит баня у соседей и огонь уже перекинулся на стену дома. Не мешкая вызвал пожарных, а сам, используя воду, предназначенную для полива цветов, пытался самостоятельно сбить пламя. Пожарные быстро приехали и погасили пожар. Спасибо им, что спасли наш дом от огня»,

- отметил в заключение собеседник.

В результате пожара огнем были повреждены в квартире №1 стена бани на площади четыре квадратных метра и стена дома на площади два квадратных метра в квартире №2. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

(фото: Владимир Шмелев)