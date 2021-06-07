Умер сорвавшийся с высоты в центре Петрозаводска электромонтажник

В Петрозаводске умер электромонтажник, сорвавшийся с высоты при проведении работ на площади Кирова. Инцидент произошел 22 апреля.

Как сообщает «КарелИнформ» со ссылкой на представителей Минздрава РК, пострадавший горожанин скончался в БСМП Петрозаводска. Врачи оценивали его состояние, как тяжелое. Несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.

Напомним, инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Следственный комитет проводил проверку по факту трагедии. По данным ведомства, 31-летний рабочий проводил демонтаж кабельной линии, в процессе работ он сорвался с высоты 6 метров. В дальнейшем мужчина был прооперирован.