07 июня 2021, 21:43
Происшествия

Пропавшая в Петрозаводске пенсионерка найдена

81-летнюю женщину удалось отыскать благодаря внимательности горожан

В Петрозаводске завершены поиски пожилой женщины, объявленной в розыск сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

81-летнюю горожанку удалось найти благодаря неравнодушным жителям столицы Карелии, оказавшим содействие в поиске пенсионерки. О том, где нашли женщину, не сообщается.

Напомним, пенсионерка пропала 6 июня. В течение суток ее местонахождение было неизвестно. Женщина из-за возраста плохо ориентируется в окружающей обстановке.

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Петрозаводск
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Полиция
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