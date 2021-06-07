Пропавшая в Петрозаводске пенсионерка найдена

В Петрозаводске завершены поиски пожилой женщины, объявленной в розыск сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

81-летнюю горожанку удалось найти благодаря неравнодушным жителям столицы Карелии, оказавшим содействие в поиске пенсионерки. О том, где нашли женщину, не сообщается.

Напомним, пенсионерка пропала 6 июня. В течение суток ее местонахождение было неизвестно. Женщина из-за возраста плохо ориентируется в окружающей обстановке.