07 июня 2021, 21:43
Пропавшая в Петрозаводске пенсионерка найдена
81-летнюю женщину удалось отыскать благодаря внимательности горожан
В Петрозаводске завершены поиски пожилой женщины, объявленной в розыск сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
81-летнюю горожанку удалось найти благодаря неравнодушным жителям столицы Карелии, оказавшим содействие в поиске пенсионерки. О том, где нашли женщину, не сообщается.
Напомним, пенсионерка пропала 6 июня. В течение суток ее местонахождение было неизвестно. Женщина из-за возраста плохо ориентируется в окружающей обстановке.