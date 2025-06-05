Пожар вспыхнул вблизи деревни в Карелии и угрожал лесу

Накануне вечером в Медвежьегорском районе больше получаса тушили пожар на открытой территории.

Огонь охватил порубочные остатки всего в 500 метрах от деревни Пургино.

Как уточнили в госкомитете Карелии по безопасности, 4 июня загорелась свалка древесного мусора - отходы от рубки ухода, складированные на бесхозной площадке. Пожарные были на месте через 15 минут после поступления звонка, а уже к 20:50 смогли локализовать возгорание, не дав огню перейти на лес. В результате огненного инцидента никто не пострадал. © «Петрозаводск говорит»