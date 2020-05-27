Пожар вспыхнул в здании Арбитражного суда Карелии

Пожар возник в здании Арбитражного суда Карелии на улице Красноармейская.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Карелии, пожар возник сегодня в 11:10, от лампы загорелся потолок. В результате ЧП пострадавших и погибших нет. Возгорание было потушено до приезда спасателей.

Как передает МК со ссылкой на очевидцев, воспламенение произошло в помещении столовой в подвале. В период ограничительных мер, связанных с пандемией, именно там происходит ознакомление сторон с делами. После возгорания приставы вывели судей на улицу.