Мужчина жестоко порезал брата и врал, что тот сам упал на нож

Вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, покалечившего своего брата на рыбалке, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе следствия было установлено, что в январе братья на снегоходе отправились на зимнюю рыбалку на озеро Алаярви в Калевальском районе. Закончилась она совсем не так, как родственники планировали.

«После рыбалки, находясь в лесной избе, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом осужденный нанес последнему пять ударов ножом в область живота и один удар в левое колено, причинив проникающие ранения брюшной полости. После случившегося виновный посадил брата в сани снегохода и доставил в больницу. На вопросы медицинских работников об обстоятельствах произошедшего он пояснил, что брат сам упал со снегохода на нож»,

- сообщает прокуратура.

Однако далее мужчина все-таки сознался в содеянном и активно помогал следствию.

Мужчину судили по статье п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговор - лишение свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.