Пожар вспыхнул в горнолыжном центре «Ялгора» под Петрозаводском

Пожар вспыхнул вечером 15 декабря на территории горнолыжного центра «Ялгора» в Прионежском районе.

Очевидцы сняли на видео, как пламя охватило постройку, судя по всему, внизу склона для лыжников и сноубордистов. Кадры опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По сообщению МЧС по Карелии, сигнал о пожаре в хозпостройке в Пиньгубе поступило в 20:37. К месту огненного ЧП направили подразделения в количестве две автоцистерн и семь человек личного состава.

Пожар локализовали. Огнеборцы пролили конструкции и разобрали завалы. Обошлось без жертв. // фото скриншот из VK-видео