Гость Карелии переклеил ценники и обманул магазин на 11 тысяч рублей

Вечером 14 декабря в одном из гипермаркетов Петрозаводска нажали тревожную кнопку. Там 40-летний уроженец Башкортостана. Он выбрал товары и переклеивал ценники с дорогих на дешевые, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Таким образом покупатель «сделал дешевле» новогодние игрушки, продукты и бытовую химию. Ущерб составил более 11 тысяч рублей, но мужчина попался.

Росгвардейцы задержали его и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия