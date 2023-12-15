15 декабря 2023, 21:45
Гость Карелии переклеил ценники и обманул магазин на 11 тысяч рублей
Уроженец Башкортостана поменял цены на продуктах, бытовой химии и новогодних игрушках – стало дешевле
Вечером 14 декабря в одном из гипермаркетов Петрозаводска нажали тревожную кнопку. Там 40-летний уроженец Башкортостана. Он выбрал товары и переклеивал ценники с дорогих на дешевые, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Таким образом покупатель «сделал дешевле» новогодние игрушки, продукты и бытовую химию. Ущерб составил более 11 тысяч рублей, но мужчина попался.
Росгвардейцы задержали его и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия