22 января 2022, 12:38
Пожар в жилом доме в Карелии тушили два часа
Спасатели Медвежьегорского района привлекались к ликвидации возгорания в поселке Ламбасручей
Вечером 21 января пожарные Медвежьегорского района получили сигнал о возгорании в поселке Ламбасручей. Сообщение поступило в 22:34, информирует пресс-служба МЧС по РК.
На место происшествия выехали четыре единицы техники и девять работников пожарно-спасательных подразделений района. Выяснилось, что горит жилой дом. Борьба с огнем была долгой - потушить возгорание удалось только в 00:20.
В министерстве напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/12019