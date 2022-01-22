Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Сегодня в 10:01 в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший прямо по проспекту, столкнулся с машиной, двигавшейся по улице Анохина. Ситуация выглядит странной, поскольку первый автомобиль завершал маневр на желтый сигнал светофора, а второй автомобиль в это время уже был на середине перекрестка.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.