22 января 2022, 11:19
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Городская камера наблюдения сняла происшествие на проспекте Ленина

Сегодня в 10:01 в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

 

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший прямо по проспекту, столкнулся с машиной, двигавшейся по улице Анохина. Ситуация выглядит странной, поскольку первый автомобиль завершал маневр на желтый сигнал светофора, а второй автомобиль в это время уже был на середине перекрестка.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.

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