22 января 2022, 11:19
Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения сняла происшествие на проспекте Ленина
Сегодня в 10:01 в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший прямо по проспекту, столкнулся с машиной, двигавшейся по улице Анохина. Ситуация выглядит странной, поскольку первый автомобиль завершал маневр на желтый сигнал светофора, а второй автомобиль в это время уже был на середине перекрестка.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.