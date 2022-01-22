Приятели пытались вынести пиво из гипермаркета в Петрозаводске

В ночь на 21 января на пульт Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из гипермаркетов Петрозаводска. Группа задержания отправилась на место происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что двое молодых людей пытались вынести из торговой точки товары - каждый из них спрятал по три бутылки пива. После задержания мужчины пытались убедить стражей порядка, что они не знакомы друг с другом. Оказалось, что одного из горожан в прошлом году уже задерживали за подобное правонарушение.

По факту кражи было написано заявление в полицию. Стражам порядка предстоит разобраться в деталях произошедшего. Фото Росгвардии