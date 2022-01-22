В Петрозаводске уборщики снега уничтожили газон и велопарковку

Тракторист, убиравший снег на проспекте Ленина в Петрозаводске, уничтожил благоустроенный газон под окнами кафе Macaron. Об этом сообщила хозяйка заведения Ирина Макарова.

— Классно почистили улицу Ленина. Просто смели наши кусты и стойку для велосипедов. Мы и так самостоятельно поддерживаем порядок на этом перекрестке. У нас вычищен снег максимально возможно, — написала она на странице Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору в “Фейсбуке”.

Журналисту “ПТЗ говорит” Макарова объяснила, что за газоном под окнами кафе они ухаживают самостоятельно.

— Весной перекапываем, высаживаем цветы. И там у нашего арендодателя были высажены кусты, их мы подстригали. Велопарковку муж сделал, потому что гости приезжают на велосипедах.

Обидно то, что мы всегда убираем пятачок Ленина-Кирова своими силами и содержим в порядке. А тут, я даже не поняла, зачем это было сделано. Очевидно, что это газон, очевидно, что улица убрана на нашем участке…

— сказала предприниматель.

Макарова сообщила, что звонила дежурному по городу, в администрацию и в жилищный комитет, но так и не смогла найти ответственных за произошедшее.