Инспекторы ГИБДД помогли попавшему в снежный капкан водителю в Карелии

Вечером в пятницу сотрудники ГИБДД, патрулируя трассу «Кола» в Прионежском районе, заметили стоящий на обочине автомобиль «Лада Ларгус». Полицейские остановились, чтобы узнать, нужна ли водителю помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилист рассказал, что остановился, чтобы протереть загрязнившиеся фары, и в этот момент автомобиль попал в снежный капкан, провалившись в рыхлый снег. Самостоятельно выехать машина уже не смогла. Однако, инспекторы тоже не смогли вызволить автомобиль из снежного плена. Пришлось просить помощи у водителя проезжавшего мимо грузовика.

Убедившись, что легковушка не получила повреждений, инспекторы пожелали водителю безопасной дороги и продолжили патрулирование. Фото источника