Пожар в жилом доме произошел на юге Карелии

Вчера в 11 часов 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном деревянном жилом доме, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и трех минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что горит квартира на втором этаже. Брандмейстеры, не мешкая, приступили к тушению.

Через десять минут распространение огня было остановлено, пожарные не дали пламени уйти на чердак и кровлю дома, тем самым спасли дом от уничтожения огнем.

В результате инцидента огнем была повреждена только квартира на площади 14 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

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