Пенсионерка просила о помощи с балкона многоэтажки в Петрозаводске

Вчера утром в 10 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска позвонил молодой человек и сообщил, что в жилом доме по бульвару Интернационалистов на балконе закрыта пенсионерка, у нее захлопнулась дверь, и она попросила его вызвать спасателей.

Как сообщил источник, близкий к МЧС по РК, молодой человек не только вызвал пожарных, но и дождался их приезда к месту вызова.

Пожарные установили 30-метровую автолестницу на балкон четвертого этажа и помогли пенсионерке попасть к себе в квартиру.

Фото Яндекс