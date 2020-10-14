Сразу две машины сгорели сегодня днем в Карелии

В 12:57 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и г. Петрозаводска (восемь человек на двух машинах) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле на 435-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», сообщает МЧС Карелии.

Территориально это Прионежский район, неподалеку от п. Шуя.

Уже в 12:59 пожар был ликвидирован.

В 14:05 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (семь человек на двух машинах) выехали для ликвидации пожара в автомобиле, который горел в поселке Чупа на ул. Пионерской у д. № 35. Только в 14:20 пожар удалось потушить.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с сайта МЧС Карелии