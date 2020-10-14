Суд восстановил незаконно уволенного петрозаводчанина на работе

Петрозаводский городской суд вынес решение о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в связи с нарушением трудовых прав, сообщает прокуратура Карелии.

Житель г. Петрозаводска обратился в суд, поскольку в период отпуска получил сообщение от коллеги о своём увольнении в связи с прогулом. В дальнейшем истец пытался выяснить у руководства основание своего увольнения, а также получить приказ о расторжении трудового договора, но указанный документ ему предоставлен не был.

Работодателем, в качестве доказательства совершенного работником проступка, суду были предоставлены акты отсутствия работника на рабочем месте, подписанные единолично директором общества. Между тем, доказательств истребования у истца объяснения по факту отсутствия на рабочем месте в материалы дела представлено не было. Также работодателем не были предоставлены доказательств того, что при принятии решения об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении истца в виде увольнения им были учтены тяжесть совершенного работником проступка, обстоятельства его совершения, предшествующее поведение работника и его отношение к труду.

Изучив материалы гражданского дела, принимая во внимание положения трудового законодательства, регламентирующие процедуру увольнения работника, а также необходимость учёта соразмерности примененной меры дисциплинарной ответственности совершенному работником нарушению, прокурором, участвовавшим в рассмотрении гражданского дела, было дано заключение о необходимости восстановления истца на работе.

Принимая во внимание заключение прокурора, суд обоснованно пришёл к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований о восстановлении на работе, признании приказа о расторжении трудового договора незаконным, взыскании с ответчика заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.