14 октября 2020, 18:00
Фура вылетела в кювет на Соломенском шоссе в Петрозаводске
Дорожный инцидент произошел вечером 14 октября
Сегодня вечером на одном из поворотов Соломенского шоссе в Петрозаводске произошла авария.
О дорожном инциденте нашему изданию сообщил читатель в 17:24. Неподалеку от одного из известных кафе фура ушла в кювет.
Также на обочине на боку оказался контейнер, который, вероятно, перевозила фура.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. (фотографии читателя «Петрозаводск говорит»)