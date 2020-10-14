Фура вылетела в кювет на Соломенском шоссе в Петрозаводске

Сегодня вечером на одном из поворотов Соломенского шоссе в Петрозаводске произошла авария.

О дорожном инциденте нашему изданию сообщил читатель в 17:24. Неподалеку от одного из известных кафе фура ушла в кювет.

Также на обочине на боку оказался контейнер, который, вероятно, перевозила фура.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. (фотографии читателя «Петрозаводск говорит»)