Руководителя фирмы наказали рублем за невыплату зарплаты работникам

Руководителя организации в Сегежском районе оштрафовали за задержку зарплаты 38 работникам. По данным прокуратуры, это не первый раз, когда директор организации попадается на нарушении трудовых прав сотрудников.

Общая задолженность за июль перед работниками организации превысила 830 тысяч рублей. Прокурор Сегежского района возбудил дело об административном нарушении в отношении руководителя организации.

Мировой суд, рассмотрев дело, признал его виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Между тем, по сообщению прокуратуры, задолженность по зарплате на предприятии была погашена. (фото на главной vetta.tv)