Пожар в сетевом магазине произошел в Карелии

Вчера в 14 часов на пульт Единой службы спасения-01 Муезерского района поступило сообщение о пожаре в магазине известной торговой марки в поселке Ледмозеро.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что горит электрощит со стороны склада.

Пожарные, используя порошковый огнетушитель, быстро справились с огнем, и он не успел натворить больших бед. Магазин был спасен.

В результате ЧП огнем был поврежден только электрощит на площади один квадратный метр.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка.