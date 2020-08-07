Девушка переполошила родителей и пожарных в Петрозаводске

Вчера в 22 часа 22 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, в которой девушка с утра не отвечает на звонки матери. Родительница не выдержала и приехала на съемную квартиру, где проживает ее дочь. На стуки в дверь тоже никто не отвечал. В дело пришлось вмешаться пожарным.

Прибыв к месту вызова на Лесной проспект, брандмейстеры, используя трехколенную лестницу, через балкон проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже.

К счастью, ничего страшного не случилось. Не совсем трезвая молодая леди спала.

А двумя часами ранее на улице Репникова помощь пожарных потребовалась еще одной петрозаводчанке, которая из-за сломанного замка не могла выйти из квартиры. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и выпустили женщину на улицу.