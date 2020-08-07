Молодой житель Карелии осужден за повторную пьяную езду

В Лоухском районе осужден 22-летний мужчина, дважды попавшийся пьяным за рулем. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Так, в первый раз молодой человек был наказан в сентябре 2019 года. Выводов для себя он не сделал и в мае 2020 года снова попался, когда сел за руль в состоянии сильного опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он активно сотрудничал со следствием. В итоге суд назначил злоумышленнику наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Теперь молодой любитель погонять пьяным будет заниматься благоустройством родного поселка.