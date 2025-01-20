Пожар в многоэтажке в Петрозаводске, спасены десятки людей

Утром 19 января на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска стали поступать многочисленные звонки о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Нойбранденбургской. Первое тревожное сообщение поступило в 9 часов 14 минут, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то было установлено, что горит квартира на втором этаже. Хозяин успел покинуть горящее помещение, но дверь за собой не закрыл, и едкий густой дым стал моментально заполнять верхние этажи. Жизни людей оказались под угрозой.

Используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, пожарные за короткое время спасли из дымовой ловушки пять человек, среди них был один ребенок. Еще 15 человек были эвакуированы.

После того как жизням людей ничего не угрожало, спасатели быстро справились с огнем. В результате пожара квартира была повреждена на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, трагедия чуть не произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz