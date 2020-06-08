Пойман самый большой горбыль в мире

36-летнему рыбаку удалось установить поистине мировой рекорд. Мужчина поймал самого большого белого горбыля в мире за 67 лет. Мужчина рыбачил с берега в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния, когда вытащил из воды рыбину весом 39,9 килограмма. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание USA Today.

Хотя мужчина поймал столь крупный улов 30 апреля, международная ассоциация спортивной рыбалки объявила о достижении в июне.

Рыбак побил мировой рекорд по ловле белых горбылей любыми снастями, который никто не мог преодолеть с 1953 года, когда у берегов Мексики поймали рыбу, весившую 37,98 кг.

Фото: lenta.ru