Появились кадры с места смертельной аварии в Карелии

В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии, произошедшей утром 26 июня в Лоухском районе на 1057-м километре трассы «Кола». В происшествии погиб 68-летний мужчина.

По данным ведомства, в 09:25 45-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» на ремонтируемом участке дороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части - выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП 68-летний водитель «Лады» и его 67-летняя пассажирка с травмами были доставлены в Лоухскую ЦРБ. От полученных травм водитель «Лады» позднее скончался в больнице. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото источника