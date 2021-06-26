26 июня 2021, 19:18
Происшествия

Водитель не выжил после серьезной аварии с грузовиком в Карелии

С места ДТП в Лоухском районе в больницу увезли двоих человек, один впоследствии умер от травм

Появились первые подробности утренней аварии в Лоухском районе на федеральной трассе «Кола».

По предварительным данным ГИБДД, 26 июня около 9:30 утра произошло столкновение грузовика и автомобиля «Лада».

В результате лобового столкновения пострадали и были госпитализированы 68-летний водитель легкового автомобиля и его пассажирка. В больнице от полученных травм водитель скончался. Проводится проверка, обстоятельства выясняются. (фото borvedomosti.ru)

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Метки: 
Лоухский район
новости Карелии
ГИБДД
авария