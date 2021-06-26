26 июня 2021, 15:56
В Петрозаводске завершились поиски пропавшей девочки-подростка
Сообщение о прекращении поисков появилось в соцсети
Поиски пропавшей в карельской столице несовершеннолетней девушки завершены. Сообщение об этом опубликовано сегодня в паблике «ПСО «Доброспас». Девушка жива. Где она пропадала с 24 июня – не уточняется.
Между тем в Карелии продолжается поиск мужчины, 1982 года рождения. Максим Фаворский 12 июня вышел из поезда в Петрозаводске.
С тех пор о мужчине нет вестей. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону: +7921-5281-111. (фото vk.com)