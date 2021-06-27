27 июня 2021, 10:55
Происшествия

Авария на железной дороге привела к отключениям света в Петрозаводске

Ремонтные бригады пытаются устранить повреждение на сетях в карельской столице

Сегодня в 10:15 в Петрозаводске произошло аварийное отключение электричества в ряде домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключения затронули здания на Первомайском проспекте, на улицах Шотмана и Разина. Причина происшествия - повреждение на сетях железной дороги.

Ремонтные бригады устраняют аварию. Ориентировочно электричество вернется в дома горожан к 13 часам. Фото rayon.in.ua

Обсудить
просмотр
189412
Метки: 
Петрозаводск
проспект Первомайский
улица Шотмана
улица Разина
железная дорога
ЕДДС
электричество
Отключение
новости петрозаводска