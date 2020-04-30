Повышенная выплата к пенсии будет продлеваться автоматически

Выплата к пенсии гражданам, у которых на иждивении находятся дети, достигшие совершеннолетия, в период ограничительных мероприятий, связанных с профилактикой распространения короновируса, будет продлеваться автоматически. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия.

Напомним, что гражданам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, устанавливается повышение к фиксированной выплате пенсии. При достижении ребенком 18-летнего возраста требуется документально подтвердить факт учебы и нахождения на иждивении.

В данный момент решение о продлении выплаты за обучающихся детей будет приниматься без истребования у получателей пенсии документов об учебе. Факт нахождения на иждивении будет устанавливаться территориальными органами Пенсионного фонда на основании имеющихся в ПФР сведений. Эта мера будет действовать в отношении семей, в которых иждивенцы достигли совершеннолетия в период с 1 марта по 30 июня.

Повышение к фиксированной выплате пенсии устанавливается в размере, равном одной третьей суммы от фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.