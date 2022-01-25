Повышение энергонадежности Карелии оценили в более чем 4 миллиарда

На программу повышения энергонадежности Карелии требуется более чем 4 миллиарда рублей. При этом вопрос с источниками финансирования проекта не решен. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По словам чиновника, существующую программу повышения надежности реализует «Россети» и их филиалы. Сам проект уже разработан.

«Разработан проект программы повышения надежности с реализацией 2023-2025 годы с объемом [финансирования] более 4 млрд рублей, которая еще не прошла окончательное согласование, нужно еще посмотреть на предмет избыточности технических решений», - цитирует министра издание.

Шульгинов отметил, что без федеральной поддержки реализация проекта невозможна, в противном случае это приведет к росту тарифов и снижению инвестиционной привлекательности Карелии. При этом правительство не поддерживает привлечение сторонних компаний к реализации подобных проектов в энергетике. (фото pixabay.com, teeyoun)