Поток воды в Сочи унес 10 машин, на курорте ждут шторма и смерчей

Потоком воды в Хостинском районе Сочи ночью 9 июля унесло около 10 машин. Это – не все последствия сильнейшего ливня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В курортной зоне выпало 80 мм осадков, подтоплены дома, часть жителей эвакуировали. С улиц сносило асфальт, пишут люди в соцсетях.

- Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет,

- рассказали спасатели.

Штормовое предупреждение в Сочи действует до окончания понедельника. Ожидаются ливни, ветер, град, возможны выход воды из морских берегов и образование смерчей. // фото: «Инцидент/Сочи» / ВКонтакте