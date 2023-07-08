Российский футбольный арбитр погиб в зоне СВО

Футбольный судья Даниил Шеметов погиб в зоне военной спецоперации. О смерти 31-летнего арбитра РИА Новости сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Печальное известие пришло 7 июля, в пятницу, однако детали гибели арбитра не уточняют.

- Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, который вскоре должен был дебютировать в Первой лиге и уже получал ответственные матчи в пути регионов Кубка России,

- сказано в сообщении.

РФС оказывает помощь семье погибшего судьи, коллеги Даниила Шеметова также помогут его родным финансово. // фото: РФС